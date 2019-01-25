غوايدو الذي نصب نفسه "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا لا يستبعد منح العفو لنيكولاس مادورو

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، الأربعاء، بأنه لا يستبعد فرضية منح العفو لرئيس الدولة الحالي، نيكولاس مادورو.

موسكو — سبوتنيك. وقال غوايدو في مقابلة مع قناة "يونيفيزيون"التلفزيونية: "بالمراحل الانتقالية، تحدث مثل هذه الأمور. يجري النظر في مشروع قانون العفو".

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وأشار غوايدو إلى أن البرلمان المعارض ينظر بمبادرة العفو الخاصة بالموظفين والعسكريين، كونها ستساعد على استعادة الديمقراطية في البلاد.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

ومؤخرا، توعدت واشنطن مرارا بالعمل ضد مادورو، فيما اتهمها الأخير بمحاولة اغتياله أو إدخال البلاد في اضطرابات، كما اتهم معارضين بالتآمر ضده مع الولايات المتحدة ودول إقليمية.