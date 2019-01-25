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13:51 25 يناير/ كانون الثاني 2019
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    طائرة برمائية

    لأول مرة في إسرائيل...مهبط للطائرات البحرية في بحيرة

    © Sputnik . Georgiy Zimarev
    العالم
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    قالت صحيفة عبرية إن بحيرة إسرائيلية ستكون على موعد جديد بعد اتخاذ إجراء هو الأول من نوعه في تاريخ إسرائيل.

    وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية ستقوم بإجراء هو الأول من نوعه في بحيرة طبريا، حيث ستقوم تل أبيب بتدشين مهبط للطائرات البحرية.

    منطقة شمال إسرائيل، مكان عيش أصحاب يسوع المسيح
    © Photo/ Kinneret Academic College/Zachary Wong
    العثور على منزل تلاميذ المسيح شمال بحيرة طبريا
    وأوردت الصحيفة العبرية في عنوانها الرئيس أنه بعد مرور 77 عاما، فإن إسرائيل ستقوم بتدشين مهبط للطائرات البحرية في بحيرة طبريا، حيث سبق للقوات البريطانية أن استخدمت البحيرة في الغرض نفسه، إبان فترة الانتداب البريطاني على فلسطين.

    وأوضحت الصحيفة العبرية أن هيئة الشحن والموانئ الإسرائيلية أفادت بأنها بصدد الموافقة على تدشين هذا المهبط، باعتبار أنها إحدى عوامل جذب الطيران البحري، موضحة أن أحد ملاك مدرسة للطيران والغوص الحر في إيلات على البحر الأحمر، ويدعي روي ليتر، سيقوم بتشغيل الطائرة البحرية في مهبط بحري في خليج إيلات، للتجربة في رحلات فوق المدينة للتدريب على مهبط الطائرات ببحيرة طبريا.
    وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه سبق للقوات البريطانية استخدم طبريا لإنزال القوات الإنجليزية في فلسطين، كحلقة وصل أو ترانزيت إلى الهند، وبأن الطائرة الإنجليزية الأولى هبطت في البحرية في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1931، ومنها إلى الهند.

    ويشار إلى أن بحيرة طبريا، أو طبرية، هي بحيرة حلوة المياه تقع بين منطقتي الجليل والجولان التاريخية على الجزء الشمالي من مسار نهر الأردن. 

    انظر أيضا:

    العثور على منزل تلاميذ المسيح شمال بحيرة طبريا
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    الكلمات الدلالية:
    بحيرة طبريا, بريطانيا, إسرائيل, طائرة, الأمن الأردني, إسرائيل, الهند
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