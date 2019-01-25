لأول مرة في إسرائيل...مهبط للطائرات البحرية في بحيرة

قالت صحيفة عبرية إن بحيرة إسرائيلية ستكون على موعد جديد بعد اتخاذ إجراء هو الأول من نوعه في تاريخ إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية ستقوم بإجراء هو الأول من نوعه في بحيرة طبريا، حيث ستقوم تل أبيب بتدشين مهبط للطائرات البحرية.

وأوردت الصحيفة العبرية في عنوانها الرئيس أنه بعد مرور 77 عاما، فإن إسرائيل ستقوم بتدشين مهبط للطائرات البحرية في بحيرة طبريا، حيث سبق للقوات البريطانية أن استخدمت البحيرة في الغرض نفسه، إبان فترة الانتداب البريطاني على فلسطين.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن هيئة الشحن والموانئ الإسرائيلية أفادت بأنها بصدد الموافقة على تدشين هذا المهبط، باعتبار أنها إحدى عوامل جذب الطيران البحري، موضحة أن أحد ملاك مدرسة للطيران والغوص الحر في إيلات على البحر الأحمر، ويدعي روي ليتر، سيقوم بتشغيل الطائرة البحرية في مهبط بحري في خليج إيلات، للتجربة في رحلات فوق المدينة للتدريب على مهبط الطائرات ببحيرة طبريا.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه سبق للقوات البريطانية استخدم طبريا لإنزال القوات الإنجليزية في فلسطين، كحلقة وصل أو ترانزيت إلى الهند، وبأن الطائرة الإنجليزية الأولى هبطت في البحرية في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1931، ومنها إلى الهند.

ويشار إلى أن بحيرة طبريا، أو طبرية، هي بحيرة حلوة المياه تقع بين منطقتي الجليل والجولان التاريخية على الجزء الشمالي من مسار نهر الأردن.