لاختبار استراتيجية جديدة... انطلاق أضخم مناورات برية إيرانية

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، مناورات "اقتدار سبعة وتسعين الكبرى" للقوات البرية التابعة للجيش الإيراني في منطقة واسعة من محافظة أصفهان، وسط البلاد.

وترمي المناورات البرية إلى عرض استراتيجية جديدة للجيش الإيراني، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

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ووصف قائد القوة البرية للجيش الإيراني ، كيومرث حيدري، المناورات بأنها الأكبر هذا العام، مؤكدا مشاركة 12 ألف جندي من القوات الهجومية في القوات البريّة للجيش في تنفيذ التكتيكات الهجومية الحديثة.

وأضاف كيومرث حيدري مشاركة 1577 مدفعية، وعدد كبير من المروحيات المجهزة بأحدث الإمكانيات في المناورات.

وأشار حيدري إلى أنه سيتم في اليوم الثاني من المناورات، السبت، تقييم نوعين من التغييرات التي اُجريت على القوة البرية.