رئيس كوسوفو يوجه دعوة إلى الرئيس بوتين لزيارة بريشتينا

وجه رئيس جمهورية كوسوفو، غير المعترف بها دوليا، هاشم ثاتشي، دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة بريشتينا.

دافوس — سبوتنيك . وقال ثاتشي في حديث لوكالة " سبوتنيك "، علي هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي الدولي: "إنني أدعوه لزيارة كوسوفو. من المهم أن نقيم علاقات طيبة ونقوم بتنظيم اتصالات."

هذا وأعاد ثاتشي إلى الأذهان أنه تحدث مع بوتين في باريس، منذ شهرين.

وعلى حد قوله، فإن كوسوفو لم تعد تعتبر روسيا عدوا وتريد إقامة علاقات طبيعية، كدولتين ذات سيادة.

ويشار إلى أن المواجهة المسلحة التي وقعت، في عام 1999، بين الانفصاليين الألبان من جيش تحرير كوسوفو من جهة، وبين جيش وشرطة صربيا من جهة أخرى، قد أدت إلى قصف يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود) من قبل قوات حلف الناتو. ويوم 17 فبراير/ شباط عام 2008، أعلنت الهياكل التابعة للصرب الألبان استقلالها عن صربيا من طرف واحد.

ولم تعترف دول عدة حتى الآن بهذه الجمهورية، من بينها صربيا وروسيا والصين وإسرائيل وإيران وإسبانيا واليونان.