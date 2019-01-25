منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الاقتصاد العالمي لن يتأثر بتطورات الأوضاع في فنزويلا

صرح الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنجيل غوريا، اليوم الجمعة، بأن الاقتصاد العالمي لن يتأثر بتطورات الأوضاع في فنزويلا.

دافوس (سويسرا) — سبوتنيك. وقال غوريا في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي الدولي: "لا… هذه ليست مسألة تحتاج إلى استخدام منهج تحليل النظام [النظام الاقتصادي العالمي الكلي]".

© AFP 2018 / Ulises Ruiz روسيا مستعدة للتعاون مع كل القيادات السياسية التي تبدي نهجا مسؤولا في فنزويلا

يذكر أنه سبق وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للدولة. من جانبها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بغوايدو، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس فنزويلا الحالي، نيكولاس مادورو، نفسه رئيسا دستوريا، ووصف رئيس البرلمان المعارض بــ "الدمية الأمريكية".

وأعلنت كل من، كندا والأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستا-ريكا وغواتيمالا وهندوراس وباناما وباراغواي وبيرو وجورجيا، اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا. ومن جانبها أعربت روسيا عن تأييدها لمادورو بحكم كونه رئيسا قانونيا لفنزويلا.