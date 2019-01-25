إعلان أسماء فريق التحقيق الدولي في مقتل خاشقجي وموعد وصولهم إلى تركيا

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن فريقا من الخبراء الدوليين سيجري تحقيقا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛ حسب "رويترز".
وقال المكتب في بيان، إن كالامارد ستتوجه برفقة هيلينا كيندي ودوارتي نونو فييرا في زيارة لتركيا في الفترة من 28 يناير/ كانون الثاني وحتى الثالث من فبراير/ شباط.
وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.
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