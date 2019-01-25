أوبك: نراقب الوضع في فنزويلا بقلق بالغ

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، محمد باركيندو، اليوم الجمعة، أن المنظمة تتابع عن كثب وبقلق بالغ تطورات الأحداث في فنزويلا، العضو في المنظمة.

دافوس — سبوتنيك. وقال باركيندو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى "دافوس"، "نحن نتابع تطورات الموقف في فنزويلا بقلق بالغ. ومن السابق لأوانه تقييم تأثير الأحداث على أسواق النفط العالمية".

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أنه على اتصال وثيق مع وزير النفط الفنزويلي، مانويل كيفيدو، وهو أيضا الرئيس الحالي لمؤتمر "أوبك".

ويذكر في هذا السياق، أن بيانات التداول، أشارت صباح اليوم الجمعة، إلى أن أسعار النفط العالمية ارتفعت، مع الحفاظ على تطورها الإيجابي على مدى اليوم السابق، وذلك على خلفية توتر الوضع السياسي في فنزويلا والمخاطر التي تتعلق باحتمال قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات نفطية على هذه الدولة.

وتركز أسواق النفط اهتمامها حاليا على تطور الوضع السياسي في فنزويلا، حيث نصب رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، نفسه رئيسا بالوكالة، بدلا من الرئيس الشرعي المنتخب نيكولاس مادورو. وسارع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لدعوة مادورو لتسليم السلطة إلى غوايدو.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

ومن جانبها توعدت واشنطن أكثر من مرة، بالعمل ضد مادورو، في الوقت الذي اتهمها الأخير بمحاولة اغتياله أو إدخال البلاد في اضطرابات، كما اتهم معارضين في بلاده بالتآمر ضده بالتنسيق مع الولايات المتحدة ودول إقليمية.