أوبك: نراقب الوضع في فنزويلا بقلق بالغ

دافوس — سبوتنيك. وقال باركيندو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى "دافوس"، "نحن نتابع تطورات الموقف في فنزويلا بقلق بالغ. ومن السابق لأوانه تقييم تأثير الأحداث على أسواق النفط العالمية".
ويذكر في هذا السياق، أن بيانات التداول، أشارت صباح اليوم الجمعة، إلى أن أسعار النفط العالمية ارتفعت، مع الحفاظ على تطورها الإيجابي على مدى اليوم السابق، وذلك على خلفية توتر الوضع السياسي في فنزويلا والمخاطر التي تتعلق باحتمال قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات نفطية على هذه الدولة.
وتركز أسواق النفط اهتمامها حاليا على تطور الوضع السياسي في فنزويلا، حيث نصب رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، نفسه رئيسا بالوكالة، بدلا من الرئيس الشرعي المنتخب نيكولاس مادورو. وسارع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لدعوة مادورو لتسليم السلطة إلى غوايدو.
وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.
فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
ومن جانبها توعدت واشنطن أكثر من مرة، بالعمل ضد مادورو، في الوقت الذي اتهمها الأخير بمحاولة اغتياله أو إدخال البلاد في اضطرابات، كما اتهم معارضين في بلاده بالتآمر ضده بالتنسيق مع الولايات المتحدة ودول إقليمية.
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