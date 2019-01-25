مادورو يعلن عن استعداده للقاء رئيس المعارضة غوايدو في أي وقت ومكان

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، استعداده للقاء رئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

© Sputnik . Aleksey Nikolski مادورو: لم نقطع العلاقات مع الحكومة الأمريكية في مجال الطاقة والاقتصاد

وقال مادورو في مؤتمر صحفي "دوما هناك قناة للحوار مع المعارضة، تحت أية ظروف كانت"، مؤكدا استعداده للقاء غوايدو "اليوم، غدا، وفي كل وقت مستعد للذهاب… وإذا كانت هناك حاجة للقاء هذا الرجل في الساعة 3 فجرا، سأذهب، وفي حال وجوب الحضور عارياً سأحضر، أنا مستعد للحوار".

وتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.