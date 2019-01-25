إيران ردا على فرنسا: القوة الصاروخية الإيرانية غير قابلة للنقاش

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، مساء اليوم الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي عبر قناته في "تلغرام"، مؤكدا، على أن "الإمكانيات الصاروخية الإيرانية هي جزء من القوة الدفاعية الشرعية الإيرانية وتضمن الأمن الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومبنية على أصل الردع".

طهران — سبوتنيك. وقال قاسمي، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما تطالب بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وتؤمن بأن بيع مجموعة من الأسلحة المعقدة والعدوانية من قبل أمريكا وبعض الدول الأوروبية، من ضمنها فرنسا، تعد من أسباب زعزعة الاستقرار والموازنة في المنطقة".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تصمم إمكانياتها الدفاعية على أساس التقييم الحقيقي للتهديدات الموجودة وسوف تطور هذه الإمكانيات بقدر ما يلزم".

وأشار قاسمي، إلى أن "القوة الصاروخية الإيرانية ليست قابلة للنقاش، وتم الإعلان عن هذا الموضوع في اللقاءات مع الأطراف الفرنسية"، وأكد "التهديد بفرض عقوبات صاروخية جديدة ضد إيران يعارض روح الحاكم على المحادثات الثنائية والتعاون بين البلدين" وأضاف "أي نوع من العقوبات الجديدة من قبل الدول الأوروبية على إيران سوف يدفع إلى مراجعة إيران في تعاوناتها مع هذه الدول".

هذا وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد حذّر في وقت سابق من اليوم، إيران من فرض عقوبات، في حال لم يتم إحراز تقدم في المحادثات حول البرنامج الصاروخي الباليستي.