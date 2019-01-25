كولومبيا لا تعتزم إعلان التعبئة لقواتها العسكرية بسبب الوضع السياسي في فنزويلا

صرح المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الكولومبية، اليوم السبت، بأن كولومبيا لا تعتزم إعلان التعبئة للقوات العسكرية بسبب الوضع السياسي في فنزويلا، وأن كل القوات تتمركز في قواعدها.

موسكو — سبوتنيك. وصرح المكتب الصحفي لوزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك": "القوات المسلحة تظل في القواعد، وفيما يتعلق بالوضع في فنزويلا، لم يكن هناك نشر للقوات ولم نخطط له".

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ فنزويلا تشكر الولايات المتحدة وبومبيو على دعوة مجلس الأمن لبحث الوضع في البلاد

وردا على سؤال حول ما إذا كانت كولومبيا تنوي تزويد الولايات المتحدة بقاعدة لاتخاذ إجراءات ضد فنزويلا أجاب المكتب الصحفي: "لا".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.