بومبيو يعلن تعين إليوت أبرامز مسؤولا عن "الجهود الأمريكية لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، أنه قام بتعيين الدبلوماسي السابق إليوت أبرامز، مسؤولا عن "الجهود الأمريكية لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا".

واشنطن- سبوتنيك.وقال الوزير الأمريكي للصحفيين: "سيكون إليوت بمثابة مكسب هام لمهمتنا في مساعدة الشعب الفنزويلي على استعادة الديمقراطية والازدهار في بلدهم".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.