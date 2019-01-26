مقتل 50 شخصا على الأقل جراء انهيار سد على منجم في البرازيل

صرح رئيس بلدية ميناس غيريس البرازيلية، برومادين افيمارا، اليوم السبت، بأنه ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم بعد انهيار السد في منجم شركة "فالي" في ولاية ميناس غيريس بجنوب البرازيل.