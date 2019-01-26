واشنطن تطلب من موسكو المساعدة في "أجندة المفاوضات" بشأن نزع السلاح النووي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة طلبت من روسيا المساعدة في "أجندة المفاوضات" مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي.

واشنطن — سبوتنيك. وقال نائب الوزير الروسي للصحفيين: "في هذا الصدد، [القمة الأمريكية — الكورية الشمالية القادمة]، طلبت منا المساعدة في العثور على جدول الأعمال المناسب في المناقشة حول جوانب محددة من نزع السلاح النووي".

© Sputnik . Aleksei Kudenko نائب وزير خارجية روسيا يجري في واشنطن مشاورات مع الأمريكيين حول كوريا الشمالية

وأضاف مورغولوف: "نحن على استعداد للمساهمة مع المشاركين في عملية التفاوض السداسية، في مناقشة التدابير الملموسة والخطوات الرامية إلى حل، ليس فقط المشاكل النووية، ولكن ما يتصل بها من مشكلات في شبه الجزيرة الكورية".

وقال مورغولوف إنه عقد اجتماعا يوم الجمعة مع الممثل الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغون، في واشنطن.

وتابع مورغولوف للصحفيين: "كان الاجتماع بناء بشكل عام. جرت مناقشة شاملة حول الوضع الحالي لشبه الجزيرة الكورية وآفاق حل المشاكل النووية وغيرها في شبه الجزيرة".

وأضاف نائب الوزير الروسي:

لقد أبلغنا الجانب الأمريكي بشكل كامل بالتدابير المتخذة في روسيا من أجل التنفيذ الصارم لقرار مجلس الأمن [بشأن كوريا الشمالية].

كما أعلن مورغولوف أنه دعا الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغان، إلى روسيا لمواصلة المشاورات.

وقال نائب الوزير الروسي للصحفيين: "نعم، دعيته، فالآن هناك عملية مفاوضات نشطة للغاية. ومن المقرر أن يزور الممثل الخاص الصيني موسكو في شباط/فبراير، ومن المحتمل جدا أن يزور نائب بيغان، مارك لامبيرت، روسيا ربما في شباط/فبراير أو آذار/مارس".