رئيس صربيا لـ"سبوتنيك": لا ننوي الاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، أن صربيا لا تنوي الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا.

دافوس (سويسرا) — سبوتنيك. وقال فوتشيتش، لوكالة "سبوتنيك"، مجيبا على سؤال عما إذا كانت صربيا سوف تعترف بـغوايدو: "كلا".

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هذا ونصب زعيم المعارضة ورئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو ، يوم الأربعاء الماضي، نفسه قائما بأعمال رئيس فنزويلا مؤقتا، وتوالت بعد ذلك ردود فعل الدول ما بين مؤيد ومعارض.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.