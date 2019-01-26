البيت الأبيض: ترامب يوقع على ميزانية مؤقتة لمدة 15 يوما

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، اليوم السبت، أن الرئيس دونالد ترامب، وقع على الميزانية المؤقتة التي تم التصديق عليها من قبل الكونغرس الأمريكي حتى 15 شباط/فبراير.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض، أنه من المتوقع أن تستخدم الثلاثة أسابيع المقبلة في المفاوضات للتوصل إلى ميزانية طويلة الأجل.

من ناحية أخرى، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الرئيس ترامب، يعتزم البدء في بناء الجدار الحدودي بعد انقضاء فترة الميزانية المؤقتة بغض النظر عن موقف الديمقراطيين، حيث كتبت في تغريدة على موقع "تويتر": "بعد 21 يوما، سيبدأ الرئيس في بناء الجدار، مع أو دون الديمقراطيين.

In 21 days President @realDonaldTrump is moving forward building the wall with or without the Democrats. The only outstanding question is whether the Democrats want something or nothing https://t.co/dMaDfBOIuT — Sarah Sanders (@PressSec) January 26, 2019

يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن أمس الجمعة التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع لإعادة عمل الحكومة الأمريكية حتى 15 شباط/فبراير، قائلا: "أنا فخور للغاية بأن أعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء اغلاق الحكومة الاتحادية وإعادة عملها"، مضيفا أن لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستجتمع لمناقشة احتياجات أمن الحدود في البلاد.