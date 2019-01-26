ملياردير أمريكي يهاجم ترامب ويصفه بالفاشل

هاجم رئيس بلدية نيويورك السابق والملياردير، مايكل بلومبرغ، يوم أمس الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونعته بالرئيس الفاشل.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach "بلومبرغ": اقتربت نهاية عصر الدولار

ونقلت مجلة " Politico " الأمريكية حديث بلومبرغ خلال مشاركته بأعمال للحزب الديمقراطي الأمريكي حيث وجه حديثه لترامب قائلا " اعتقد أنه من الواضح أن هذا الرئيس لا يمكن مساعدته في هذه المرحلة، وأن الإسناد الذي يحاول موظفوه تقديمه في المكتب البيضاوي لا يجدي نفعا".

وأضاف بلومبرغ قائلا " الرئيس يرسب فقط في كل امتحان، وبالتالي علينا أن نتأكد أن أمامنا شخص مختلف في البيت الأبيض وإنني ملتزم بذلك".

وختم قائلا "سيكون أمرا عظيما أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة لكن ينبغي عليك أن تنظر فيما يمكن أن تقوم به في القطاع الخاص، وفي فرص انتخابك، عائلتك وحياتك الخاصة…وشركتك. لا أحب الانسحاب من التحديات لكنني أمام تحديات متعددة".

وفي كلمة أمام رواد أعمال من الحزب الديمقراطي، قال الملياردير وقطب الإعلام المرجح أن يترشح لانتخابات الرئاسة عام 2020 "اعتقد أنه من الواضح أن هذا الرئيس لا يمكن مساعدته في هذه المرحلة، وأن الإسناد الذي يحاول موظفوه تقديمه في المكتب البيضاوي لا يجدي نفعا".

الجدير بالذكر أن مايكل بلومبرغ أعرب عن احتمال خوضه انتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020، ويعد بلومبرغ من أغنى أغنياء رجال الأعمال في الولايات المتحدة وتقدر ثروته بحوالي 50 مليار دولار.