ماليزيا تلغي مشروعا تدعمه الصين بتكلفة 20 مليار دولار

قال محمد أزمين علي وزير الاقتصاد في ماليزيا اليوم السبت إن كوالالمبور ستلغي مشروعا تبلغ تكلفته 20 مليار دولار لمد خط للسكك الحديدية مع شركة (تشاينا كوميونيكيشن كونستركشن) الصينية.

© Sputnik . Ramil Sitdikov شركة روسية تبدي استعدادها لبناء مركز للطب النووي في ماليزيا

وقال علي إن تكلفة المشروع أكبر من اللازم في الوقت الذي أكد فيه ترحيب ماليزيا بكل أشكال الاستثمار من الصين على أساس كل حالة على حدة. وفقا لـ "رويترز".

وأضاف أن "مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار لأن تكلفة مد الخط كبيرة جدا وليس لدينا المقدرة المالية".

وقال إن الحكومة لم تقرر بعد حجم المبلغ الذي ستدفعه للشركة الصينية نظير إلغاء المشروع.

وأضاف أن الفوائد وحدها على المشروع تصل إلى 120 مليون دولار سنويا.

وقال "لا يمكننا تحمل ذلك، ولذا يجب إنهاء هذا المشروع دون التأثير على علاقتنا الطيبة مع الصين".

وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في أغسطس/آب الماضي إن مشروع السكك الحديدية سيُلغى "في الوقت الحالي" ولكن الحكومة قالت بعد ذلك إنها تتفاوض مع الشركة الصينية بشأن مستقبل خط السكك الحديدية.

وأعلن أيضا في أغسطس/آب الغاء مشروع آخر تدعمه الصين وهو خط أنابيب للغاز الطبيعي في ولاية صباح.