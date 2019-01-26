إيران تقيم معرضا للإنجازات العسكرية

أفاد كبير متحدثي القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، بأن بلاده ستقيم معارض عديدة لتقديم الإنجازات العسكرية والإعمارية الإيرانية.

وقال أبو الفضل شکارجي، المساعد الثقافي والإعلامي لرئيس هيئة الأركان الإيراني، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن الأعداء لاسيما الأمريكيين دخلوا مسار التقهقر منذ أربعين عاما، وبات أكثر وضوحا خلال العام الجاري وبذلوا قصارى جهودهم، من أجل أن لا يشهد الشعب الإيراني الذكرى الأربعين لانتصار ثورته. وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.





منظمة تعبئة المستضعفين

© Sputnik . إيران ردا على فرنسا: القوة الصاروخية الإيرانية غير قابلة للنقاش وأضاف شكارجي أن القوات المسلحة سواء الجيش أو الحرس الثوري أو وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة والشرطة ومنظمة تعبئة المستضعفين ينفذون خطوات خاصة في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

وتابع كبير متحدثي القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، إن إحدى هذه الخطوات عرض الانجازات العسكرية المهمة على مختلف الصعد، في معرض برعاية وزارة الدفاع ومشاركة صنوف القوات المسلحة.

ولفت إلى أن هذا المعرض سيقام في مصلّى الإمام الخميني بطهران ، سيفتح أبوابه في 31 كانون الثاني/ يناير الجاري. موضحا أن ن معرضا آخر سيقام تحت شعار "الإعمار ومكافحة الفقر"، برعاية مقر خاتم الأنبياء للإعمار ومشاركة جميع صنوف القوات المسلحة.





متحف الدفاع المقدس

© REUTERS / POOL قطر لدول المقاطعة: لا بديل عنا وندعوكم للتعاون مع إيران وأشار شكارجي إلى إقامة معرض آخر في متحف الدفاع المقدس، برعاية مؤسسة الحفاظ على آثار وقيم الدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية بين إيران والعراق، في عقد الثمانينات من القرن الماضي). منوها إلى إقامة معرض آخر برعاية سلاح الجو في الجيش ومنظمة الجو فضاء في وزارة الدفاع، ومشاركة القوة الفضائية في الحرس الثوري وطيران الجيش.

واعتبر أن الهدف الأساس من إقامة هذه المعارض تقديم الانجازات، طيلة الأربعين عاما الماضية، ونقل التجارب المكتسبة إلى جيش الشباب، ومقارنة الإنجازات التي تحققت بعد الثورة بما قبلها، وتأكيد أساليب كسر التبعية للأجانب.