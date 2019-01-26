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11:09 26 يناير/ كانون الثاني 2019
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    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    خطوة قطرية جديدة تجاه الفلسطينيين

    © REUTERS / POOL
    العالم
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    قال محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إن قطر تعلن استعدادها وجاهزيتها لاستضافة الفصائل الفلسطينية في الدوحة.

    وأضاف العمادي: "حركة حماس دعت الأمناء العامين للفصائل إلى الدوحة لمناقشة ملف الانتخابات وتحديد الرؤية القادمة للقضية الفلسطينية، ونحن جاهزون". وذلك بحسب صحيفة "الشرق".

    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
    © REUTERS / POOL
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    وأكد العمادي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في غزة أن بقية أموال المنحة القطرية الإنسانية لسكان غزة بقيمة 150 مليون دولار، سيتم توجيهها لتنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

    وقال العمادي إنه تم التوافق على ذلك بعد أن أبلغته قيادة حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، بقرار عدم قبول أموال المنحة القطرية، تحت أي شروط تضعها إسرائيل، وسعيا من دولة قطر لرفع الضغط عن جميع الأطراف.

     

    وأشار إلى أن أموال المنحة ستُخصص لتنفيذ مشاريع إنسانية، سواء أكانت مشاريع لمساعدة الأسر الفقيرة أو تحسين وتطوير شبكات الكهرباء أو مشاريع تخدم قطاع الصحة، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.
    وأوضح العمادي أنه سيتم توقيع أولى الاتفاقيات مع منظمة الأمم المتحدة، يوم الاثنين القادم، بمبلغ 20 مليون دولار للتشغيل المؤقت، من 4 إلى 6 أشهر، مشددا على أن الهدف الأساسي من المنحة القطرية "تحسين ظروف الناس في غزة وحل مشاكلهم الإنسانية، ما ينعكس إيجابيا على المنطقة والمحيط بالكامل"، إلا أنه تم تأويلها واستغلالها من بعض الأطراف على أنها (الهدوء مقابل الدولار)، وذلك من أجل كسر إرادة الشعب الفلسطيني والتشكيك في وطنية فصائل المقاومة الفلسطينية.
    وذكر العمادي أن جهات أخرى تسعى لاستغلال هذه المساعدات الإنسانية، من أجل الدعاية الانتخابية أو تحصيل مواقف سياسية، مشددا في ذات الوقت على أن من حق الشعب الفلسطيني المحاصر التظاهر، والتعبير عن رأيه وتوصيل رسالة معاناته للعالم.    

     

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    الكلمات الدلالية:
    غزة, قطر, الأمم المتحدة, اسماعيل هنية, قطر, فلسطين
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