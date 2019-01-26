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12:39 26 يناير/ كانون الثاني 2019
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    ميلانيا ترامب مع زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    صحيفة "التلغراف" تعتذر رسميا عن "لغز ميلانيا ترامب"

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    العالم
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    تقدمت صحيفة "التلغراف" البريطانية، باعتذار رسمي، لميلانيا ترامب، قرينة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب مقال نشرته عنها، يوم السبت الموافق 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

    ويحمل المقال المنشور عبر مجلة "التلغراف"، عنوان "لغز ميلانيا"، والذي اعترفت في اعتذارها المنشور اليوم السبت، أنه يضم العديد من المعلومات غير الصحيحة والخاطئة.

    زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب
    © Sputnik . Alexey Vitvitskiy
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    وفندت الصحيفة في بيانها، الأخطاء التي ذكرتها في المقال، وهي أن والد ميلانيا ترامب كان شخص يهابه الجميع، ولم يكن يملك تحكما على عائلته، وأن ميلانيا تخلفت عن استكمال دورة بالتصميم والهندسة المعمارية في الجامعة، من أجل استكمال مشوارها المهني كعارضة أزياء ناجحة.

    كما اعترفت الصحيفة أنها أخطأت عندما أشارت في مقالها إلى أن ميلانيا ترامب عانت كثيرا أثناء عملها كعارضة أزياء، قبل لقائها بزوجها، دونالد ترامب، وأنها لم تحقق تفوقا على باقي زميلاتها بفضل نفوذه.

    وقالت الصحيفة في اعتذارها: "نحن نقبل أن السيدة ترامب كانت نموذجا مهنيا ناجحا في حد ذاته، قبل أن تلتقي زوجها، وحصلت على فرصة العمل في عروض الأزياء دون مساعدته، وأن السيدة ترامب التقت السيد ترامب في عام 1998، وليس في عام 1996 كما هو مذكور في المقال".

    وأضافت: "كما أن المقال زعم بالخطأ أن والدا ميلانيا ترامب وشقيقتها انتقلا إلى نيويورك في عام 2005 للعيش في مبان يملكها دونالد ترامب، ولكن هذا لم يحدث في الواقع، كذلك نود التوضيح أن الادعاء بأن ميلانيا ترامب كانت تبكي في ليلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية غير صحيح".

    واختتمت صحيفة "ذا تلغراف" اعتذارها بهذه الكلمات: "نعتذر للسيدة الأولى وعائلتها عن أي إحراج ناجم عن نشر هذه الادعاءات، وكإثبات على أسفنا، فقج اتفقنا على دفع تعويضات كبيرة لميلانيا ترامب، فضلا عن تكاليفها القانونية".

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