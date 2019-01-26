إیران تنتقد مجلس الأمن

انتقد المندوب الإيراني في منظمة الأمم المتحدة، إسحاق آل حبیب، طرح قضایا مثل تغیرات المناخ في مجلس الامن الدولي، داعیا إياه لعدم التدخل فی شؤون المؤسسات الأخرى لهذه المنظمة.

وفي كلمة له ألقاها، أمس الجمعة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، حول تأثیر تغیرات المناخ علي السلام والأمن الدوليين، قال آل حبیب، إن تعداد ونطاق وسرعة وشدة الحوادث الطبیعیة المتعلقة بتغیرات المناخ، هی مبعث قلق عمیق. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".



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