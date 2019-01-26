بومبيو: غوايدو هو القائد الجديد لفنزويلا وتعهد بإجراء الانتخابات

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده أصحبت تعترف بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيسا للبلاد، مشددا على ضرورة دعم الشعب الفنزويلي من أجل إعادة الأمن.

وقال بومبيو اليوم السبت خلال كلمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "هناك قائد جديد في فنزويلا الآن، هو خوان غوايدو، وهو تعهد بعقد الانتخابات، وإعادة الأمن".

وأضاف الوزير الأميركي: "علينا دعم الشعب الفنزويلي الآن من أجل ضمان السلام في المنطقة".