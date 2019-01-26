بومبيو يتهم كوبا بالتدخل المباشر في تدهور الوضع في فنزويلا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، أن كوبا ترتبط بشكل مباشر بالوضع المتدهور في فنزويلا.

وأعلن خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في فنزويلا "كوبا جعلت الوضع أسوأ".

ووفقا له، فإن فإن القوات الخاصة الكوبية دعمت مادورو لسنوات عديدة، بدعوة شخصية منه وحاشيته. وبشكل خاص، قاموا بتدريب القوات الخاصة الفنزويلية "أسوأ الممارسات الكوبية".

وأضاف أن "وزارة الداخلية الكوبية توفر الحماية الشخصية للرئيس السابق مادورو".

كانت احتجاجات قد بدأت يوم الأربعاء في كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو. وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيس مؤقتا للبلاد. وقد أعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو وطالبت الرئيس الفنزويلي مادورو، بعدم السماح بأعمال عنف ضد المعارضة. مما حدا بمادورو إلى أن أعلن أنه الرئيسا الشرعي للبلاد، ووصف رئيس البرلمان والمعارضة "دمية في يد الولايات المتحدة".

بالإضافة إلى ذلك، قام مادورو بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وطالب الدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة. إلا أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رفض الاعتراف بهذا الطلب، قائلاً إن مادورو ليس لديه السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار.