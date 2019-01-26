زعيم المعارضة الفنزويلية: السفارة الأمريكية ستبقى في العاصمة

وقال غوايدو للصحفيين بعد مظاهرات في العاصمة "تواصل السفارة الأمريكية العمل في فنزويلا بأمر من الإدارة المعلنة ، لأننا أصدقاء لكل دول العالم".
ومن جانبه، أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت في وقت سابق، بالرئيس الجديد للبرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، كرئيس للبلاد بدلا من نيكولاس مادورو، وذلك لفترة عمل الحكومة المؤقتة في البلاد. ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو، مادورو لتسليم السلطة إلى غوايدو ومنع أي أعمال لاستخدام القوة ضد المعارضة.
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