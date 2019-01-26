زعيم المعارضة الفنزويلية: السفارة الأمريكية ستبقى في العاصمة

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، رئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو، والذي نصَب نفسه مؤخرا قائما بأعمال رئيس البلاد، أن السفارة الأمريكية سوف تبقى في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وقال غوايدو للصحفيين بعد مظاهرات في العاصمة "تواصل السفارة الأمريكية العمل في فنزويلا بأمر من الإدارة المعلنة ، لأننا أصدقاء لكل دول العالم".

© REUTERS / STRINGER زعيم المعارضة الفنزويلية يعلن عن الموعد المحتمل للانتخابات الرئاسية

وفي وقت سابق، أعلن مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن ما لا يقل عن 70 موظفا من السفارة الأمريكية في فنزويلا وعائلاتهم توجهوا إلى مطار كاراكاس، يوم أمس الجمعة، بعد أن طالب الرئيس نيكولاس مادورو بأن يغادر الدبلوماسيون الأمريكيون البلاد.

ومن جانبه، أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت في وقت سابق، بالرئيس الجديد للبرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، كرئيس للبلاد بدلا من نيكولاس مادورو، وذلك لفترة عمل الحكومة المؤقتة في البلاد. ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو، مادورو لتسليم السلطة إلى غوايدو ومنع أي أعمال لاستخدام القوة ضد المعارضة.