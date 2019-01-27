كوبا تتهم أمريكا باستخدام مجلس الأمن لإضفاء الشرعية على انقلاب فنزويلا

موسكو — سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية وممثل كوبا الدائم لدى الأمم المتحدة، أناياسي رودريغيز: "نعرب عن أسفنا لمساعي الولايات المتحدة باستخدام مجلس الأمن لإضفاء الشرعية الدولية على الحملة التي تقوم بها ضد حكومة نيكولاس مادورو الدستورية".

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID روسيا تأسف لتوريط واشنطن مجلس الأمن في "لعبة قذرة"

وأشار رودريغيز إلى أن التهديد الرئيسي للسلام والأمن في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي هو "عدوان الولايات المتحدة وحلفائها ضد فنزويلا ".

هذا وناقش مجلس الأمن أمس السبت الأوضاع في فنزويلا، عقب تصاعد الاحتجاجات، وتهديد عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، إما الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال 8 أيام، أو الاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

كانت احتجاجات قد بدأت يوم الأربعاء في كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو.

وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيس مؤقتا للبلاد. وأعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو وطالبت الرئيس الفنزويلي مادورو، بعدم السماح بأعمال عنف ضد المعارضة. ولكن مادورو أعلن أنه الرئيس الشرعي للبلاد، ووصف رئيس البرلمان والمعارضة بأنهم "دمية في يد الولايات المتحدة".