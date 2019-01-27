مادورو: فنزويلا انتصرت في اجتماع مجلس الأمن

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأحد، إن فنزويلا خرجت منتصرة من اجتماع مجلس الأمن الدولي، يوم السبت.

وأضاف مادورو، "الدليل على ذلك أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو غادر القاعة قبل انتهاء الاجتماع".

واجتمع مجلس الأمن الدولي في يوم العطلة لمناقشة الوضع في فنزويلا. وبعد حوالي 5 ساعات من الاجتماع، لم يخرج المجلس بأي قرار أو استنتاج جديد.

وقال الرئيس الفنزويلي في اجتماع مع بعض الشباب تم بثه على موقع "تويتر"، "أنا أطلب تصفيق حاد لوزير الخارجية خورخي أريازا، لقد فزنا بالأمم المتحدة…نصرا عظيما بدعم من معظم دول مجلس الأمن الدولي".

ولفت مادورو الانتباه إلى حقيقة أن بومبيو قد غادر القاعة قبل نهاية الاجتماع، قائلا: "ترك مايك بومبيو الاجتماع".

#EnVivo 📹 | Balance de la Gran Misión Chamba Juvenil y presentación de nuevos proyectos para promover espacios de participación y oportunidades de desarrollo para la juventud.https://t.co/LRrhRNhv9i — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 26, 2019

يذكر بأن زعيم المعارضة بفنزويلا خوان غوايدو نصب نفسه الأربعاء الماضي رئيسا بالوكالة، ليحصل بعدها بدقائق على اعتراف واشنطن به، وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID روسيا تأسف لتوريط واشنطن مجلس الأمن في "لعبة قذرة"

هذا وناقش مجلس الأمن أمس السبت الأوضاع في فنزويلا، عقب تصاعد الاحتجاجات، وتهديد عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، إما الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال 8 أيام، أو الاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

كانت احتجاجات قد بدأت يوم الأربعاء في كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو.

وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيس مؤقتا للبلاد. وأعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو وطالبت الرئيس الفنزويلي مادورو، بعدم السماح بأعمال عنف ضد المعارضة. ولكن مادورو أعلن أنه الرئيس الشرعي للبلاد، ووصف رئيس البرلمان والمعارضة بأنهم "دمية في يد الولايات المتحدة".