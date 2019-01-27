ارتفاع عدد ضحايا انهيار السد في البرازيل إلى 40 شخصا

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار السد الذي وقع في منجم شركة "فالي" في ولاية ميناس غيريس بجنوب شرق البرازيل إلى 40 شخصا، وأكثر من 250 في عداد المفقودين.

© Depositphotos / Nachosuch 200 شخص في عداد المفقودين بعد انهيار أحد السدود في البرازيل

موسكو — سبوتنيك . هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 34 شخصا.

وبحسب السلطات، فإن اعداد الضحايا قد ترتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ، والتي قد تستمر عدة أسابيع.

وأضافت، أنه تم إنقاذ أكثر من 360 شخصا في مكان الحادث، مشيرة أن 23 منهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وانهار سد المنجم الذي تملكه شركة "فالي" يوم الجمعة في ثاني حادث من نوعه تشهده نفس الشركة خلال نحو 3 سنوات.