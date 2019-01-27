بعد إعلان ولائه له... غوايدو يعلق على قرار الملحق العسكري لفنزويلا بواشنطن

أكد رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، اليوم الأحد، على ضرورة التحقق من المعلومات بشأن قرار الملحق العسكري في سفارة بلاده بواشنطن، قطع العلاقات مع حكومة نيكولاس مادورو.

وقال غوايدو في تغريدة على صفحته الرسمية بـ "تويتر": "تمكنت من رؤية الرسالة التي بعث بها العقيد خوسيه لويس سيلفا، الملحق العسكري للسفارة الفنزويلية في واشنطن، وأحطت علما بها".

وأضاف، "قبل ذلك، نرحب به وبكل من يريد الوقوف إلى جانب الدستور وإرادة الشعب الفنزويلي".

وتابع، "بما أننا مؤسسة شرعية ومسؤولة، فإننا نعمل على التحقق من جميع المعلومات".

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Como institución legítima y responsable estamos trabajando para verificar toda la información. #26Ene — Juan Guaidó (@jguaido) January 26, 2019

يشار أن الملحق العسكري في السفارة الفنزويلية بواشنطن، العقيد خوسيه لويس سيلفا، قد أعلن في وقت سابق، عن "قطع علاقاته" مع نيكولاس مادورو ودعا الأعضاء الآخرين في القوات المسلحة بالبلاد للاعتراف بخوان غوايدو رئيسا شرعيا.

#Ahora Coronel José Luis Silva Silva, agregado militar de la embajada de Venezuela en Washington, manifestó su apoyo a Juan Guaidó como Presidente (E) #26Ene pic.twitter.com/6XsWCB0KS9 — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) January 26, 2019

وكانت احتجاجات قد بدأت يوم الأربعاء الماضي في كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو.

وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيس مؤقتا للبلاد.

واعترفت الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراجواي، بيرو، جورجيا، ألبانيا وعدد من الدول الأخرى، بوضع غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.

كما أعلنت المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام.

وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.