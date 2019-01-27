النائب الأول للرئيس الإيراني يزور سوريا

وسیجتمع النائب الأول للرئیس خلال هذه الزیارة الرامیة إلی تطویر العلاقات بین إيران وسوریا، والتي تستغرق یومین، مع الرئیس السوري، بشار الأسد، ورئیس الورزاء، عماد خمیس. وذلك بحسب وكالة "إسنا" الإيرانية.النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، إسحاق جهانغيري، اليوم الأحد، إن جميع مؤسسات البلاد مسؤولة أمام الشعب الإيراني عند إتخاذها قرارا مصيريا بشأن البلاد ومستقبل النظام.
وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها في الحفل الختامي لمهرجان "فارابي الدولي العاشر" بطهران، مشددا على الالتزام بالقانون والمسؤولية الهامة المحالة إلى المؤسسات السيادية في البلاد، واصفا إياها بأنها مؤسسات مسؤولة أمام الشعب.
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