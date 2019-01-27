إيران تهدد أوروبا: إما الالتزام بالوعود أو تطورات نووية لن تسعدكم

حذر رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أنه في حال عدم وفاء أوروبا بالتزاماتها تجاه بلاده، فيما يخص تخفيف العقوبات الأمريكية، ستكون هناك تطورات لن تسعد أوروبا أو أعضاء الاتفاق النووي.

وقال صالحي، في حوار مع وكالة "إيرنا" الإيرانية اليوم الأحد، "إذا لم يلتزم الأوربيون بوعودهم هناك احتمال بأن تحدث تطورات وإجراءات لن تسعد أوروبا وأعضاء الاتفاق النووي".

وأضاف صالحي "من الضروري أن تتخذ أوروبا الإجراءات اللازمة للإسراع في تطبيق نظام آلية المدفوعات الخاصة قبل فوات الأوان".

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.