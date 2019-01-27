رغم الحظر الأمريكي... الصادرات الصناعیة الإيرانية تسجل ارتفاعا بنسبة 13%

وذكرت تلك الإحصائية أنه خلال الأشهر التسعة الأولی من العام الإيراني الجاري (بدأ 21 مارس/آذار 2018) سجلت صادرات السلع الصناعیة الإيرانية إلی دول العالم نموا بنسبة 13.6 بالمائة، قیمة ووزنا على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذلك بحسب وكالة "إسنا" الإيرانية.

© AFP 2018 / Henghameh FAHIMI اليابان تستأنف استيراد النفط من إيران

وعلی أساس هذه المعطیات، تم تصدیر ۳۱ ملیونا و۸۱۳ ألف طن من السلع في قطاع الصناعة، بقیمة تبلغ ۱۴ ملیارا و۹۲۰ ملیون دولار.وتشکل صادرات القطاع الصناعي 44.7 و36.5 بالمائة من إجمالي صادرات السلع غیر النفطیة، قیمة ووزنا.وتتضمن السلع غیر النفطیة المصدرة إلى أرجاء المعمورة المکثفات الغازیة والبتروکیماویات والصناعة والسجاد والصناعات الیدویة والزراعیة والمنجمیة، ما یعادل ۳۳ ملیارا و ۳۵۸ ملیون دولار.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.