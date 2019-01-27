ألمانيا تخصص 12 مليون يورو كتعويض عن حصار لينينغراد في الحرب العالمية الثانية

وفي بيان لوزارة الخارجية الألمانية الذي تزامن مع ذكرى 75 عاما لنهاية الحصار جاء:"أنه تم تحرير لينينغراد بالكامل من قبل القوات السوفيتية بعد حصارها من قبل الجيش الألماني".

ورحب وزير الخارجية الألماني هيكو ماس ونظيره الروسي سيرغي لافروف بقرار السلطات الألمانية.

في وقت سابق، قالت الصحفية الألمانية سيلكي بيلكاي، إن الذكرى السنوية لرفع الحصار عن لينينغراد هو عيد في روسيا، رغم أن هذا الحدث يجب أن ينظر إليه على أنه مأساة حقيقية. كما تساءلت الصحيفة عن سبب تقديم استعراض عسكري في سان بطرسبرغ الروسية بالتزامن مع الحدث.

واستمر حصار لينينغراد 872 يوما، بدأ من 8 أيلول / سبتمبر 1941 وانتهى في 27 كانون الثاني / يناير 1944، أدى إلى وفاة مليون ونصف المليون شخص، لتصبح مدينة لينينغراد بعد ذلك رمزا للبسالة والصمود والشجاعة.