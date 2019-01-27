صبر إيران نفد... موقع استخباراتي: إسرائيل كسرت الخطوط الحمر في سوريا

قال موقع استخباراتي عبري إن إسرائيل تعدت الخطوط الحمر في سوريا، بعد تكرار هجماتها على الداخل السوري، دون أي اعتبار للقوانين الدولية أو القوى البكرى.

وذكر الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، أمس السبت، أن روسيا أنذرت، غير مرة، إسرائيل بأنها تخطت الخطوط الحمراء في سوريا، نتيجة لتعدد هجماتها على الداخل السوري، وبأنها لم تنذر موسكو قبيل أي هجوم على مطار دمشق، على سبيل المثال.

© AFP 2018 / Menahem Kahana موقع استخباراتي يرصد "المخاوف الإسرائيلية" الجديدة

وأوضح الموقع الإسرائيلي أنه في حال إنذار روسيا لهجوم إسرائيلي، فإنه تل أبيب تنذرها قبل العملية العسكرية بدقائق قليلة فقط، مؤكدة أن منظومة بطاريات الصواريخ الروسية "إس 300" لم تعمل، حتى الآن، في سوريا، ما شجع إسرائيل على استمرار عمليات الهجوم على سوريا، وبشكل متكرر.

وأفاد الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، بأن تكرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على الداخل السوري يحفز إيران على الرد على تلك الهجمات، خاصة وأنه سبق للدفاعات الجوية السورية أن ردت بصواريخ على الداخل الإسرائيلي، كانت آخرها ردا على العملية الأخيرة، الأسبوع الماضي، حينما أطلقت صاروخ "فاتح 110"، من إنتاج إيراني، وبأن صبر طهران نفد من تلك العمليات.