صبر إيران نفد... موقع استخباراتي: إسرائيل كسرت الخطوط الحمر في سوريا

وذكر الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، أمس السبت، أن روسيا أنذرت، غير مرة، إسرائيل بأنها تخطت الخطوط الحمراء في سوريا، نتيجة لتعدد هجماتها على الداخل السوري، وبأنها لم تنذر موسكو قبيل أي هجوم على مطار دمشق، على سبيل المثال.
وأفاد الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، بأن تكرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على الداخل السوري يحفز إيران على الرد على تلك الهجمات، خاصة وأنه سبق للدفاعات الجوية السورية أن ردت بصواريخ على الداخل الإسرائيلي، كانت آخرها ردا على العملية الأخيرة، الأسبوع الماضي، حينما أطلقت صاروخ "فاتح 110"، من إنتاج إيراني، وبأن صبر طهران نفد من تلك العمليات.
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