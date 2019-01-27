سرقة لوحة بانكسي حول ضحايا هجوم باتاكلان في باريس

سُرقت لوحة الفنان البريطاني بانكسي، المكرسة لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "باتاكلان" للحفلات الموسيقية في باريس عام 2015.

وذكرت شبكة "بي بي سي" أنه قام عدة أشخاص مرتدين معاطف ذات قبعات بسرقة لوحة تجسد امرأة حزينة كانت معلقة على أحد أبواب الطوارئ في القاعة، وانطلقوا في شاحنة.

وأعرب العاملون في "باتاكلان" عن غضبهم واستيائهم الشديد من هذا الفعل.

© Facebook/bataclan لوحة بانكسي حول ضحايا هجوم باتاكلان في باريس

وفي 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2015، اقتحم إرهابيون مسرح باتاكلان أثناء حفل موسيقي في إطار هجمات منسقة في باريس ومحيطها مما أدى إلى سقوط 130 قتيلا.

وتعرضت بعض أعمال بانكسي في باريس والتي كانت تتناول أيضا قضايا مثل الهجرة لتخريب بعد فترة وجيزة من عرضها.

وأصبحت جداريات بانكسي، الذي يحتفظ باسمه الحقيقي سرا، محط أنظار جامعي التحف. وبيع أحد أعماله الشهر الماضي بأكثر من 100 ألف جنيه استرليني (132 ألف دولار) ببلدة صناعية في ويلز.