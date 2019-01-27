الجيش الإيراني: عقيدتنا العسكرية دفاعية وردعية

وفي تصريح أدلى به للتلفزيون الإيراني، مساء السبت، قال الأدميرال سياري، إن عقيدتنا العسكرية دفاعية ومبنية على قدرة الردع، أي أن تكون جهوزية قواتنا المسلحة عالية، بحيث لا يفكر العدو بالاعتداء على مصالح البلاد، وأن القوة الرادعة ليست بالكلام فقط، بل يجب عرضها في بعض الحالات أيضا. وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأوضح حبيب الله بأن القوة البرية أثبتت في المناورات الأخيرة "اقتدار 97" قدرتها وجاهزیتها في الدفاع عن البلاد، مضيفا أن "القوة البرية للجيش قادرة في أي وقت يقتضي الأمر بأن تجعل العدو نادما على فعلته، وهذه هي بالضبط العقيدة العسكرية المبنية على قدرة الردع".وأكد الأدميرال، سياري، أنه كان علينا في هذه المناورات إثبات أننا لا ولن ننتظر هجوم العدو علينا.وأشار حبيب الله إلى أن "إعداد الكوادر البشرية وتصنيع المعدات اللازمة مبني على رصدنا الاستخباري للعدو، مضيفا أن تعزيز البنية الدفاعية ضرورية لديمومة أمننا وهو أمر بحاجة إلى الدعم المستمر".وحول موضوع قدرات الردع الوقائية والاستباقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قال، إن العمليات الوقائية والاستباقية لها تعريفها العملاني الخاص بها، ومن المؤكد أننا وفقا لتدابير قائد الثورة الإسلامية والتعليمات التي ننتهجها لا ننوي أبدا الاعتداء على حدود ومصالح الآخرين.وذكر مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري "أنه لو استلزم الأمر يوما ما بأن نستعرض قدراتنا القتالية بحيث لا يسمح العدو لنفسه بالعدوان، فمن المؤكد أن زملاءنا في القوات البرية والبحرية والجوية سيقومون بهذا الأمر".