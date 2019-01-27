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13:42 27 يناير/ كانون الثاني 2019
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    البرلمان الإيراني

    البرلمان الإيراني يوافق على إقامة منطقة حرة بين إيران وأوراسيا

    Twitter/alsouria
    العالم
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    أقر البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بتشكيل منطقة تجارية حرة بين إيران ومنطقة أوراسيا.

    وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، تم اليوم، تصويت تحت قبة البرلمان الإيراني على مشروع يقضي بإنشاء منطقة تجارية حرة بين إيران وأوراسيا، ولقى المشروع تأييد 154نائبا ومخالفة 17 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت من إجمالي 195 نائبا حضروا الجلسة العلنية للمجلس.

    رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي ووزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف
    © AFP 2018 / Joe Klamar
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    وقال النائب "محمد قسيم عثماني" ممثل مدينة "بوكان" الإيرانية، أن أوضاع البلاد الراهنة تحتم علينا أن نستفيد من جميع الإمكانيات الدولية أكثر من أي وقت مضى.

    وتابع أنه يجب علينا الانضمام إلى جميع المنظمات الدولية، لكسر الحصار الاقتصادي الذي نتعرض إليه.

    ومن جانبه أعرب "يحيى كمالي بور" ممثل مدينة "جيروفت"، عن معارضته لمشروع القانون بقوله، إنه يجب إبرام جميع الاتفاقيات بطريقة تضمن مصالح البلاد، لكنني لم أرَ في هذه الاتفاقية أنها تلبي جميع مصالح البلاد.

    وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب  2018، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).

    ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، حيز التنفيذ، في نوفمير/تشرين الثاني، الماضي، وتستهدف قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

    وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني في مايو /أيار الماضي، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن.

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