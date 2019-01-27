وزير دفاع إسرائيلي سابق: نحن أمام فشل استراتيجي

قال عضو الكنيست، عامير بيرتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إننا أمام فشل استراتيجي كبير وواضح.

ونشر عامير بيرتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، الأحد، جاء فيها أن بلاده أمام فشل استراتيجي كبير، وبأن حركة حماس تمسك بتلابيب اللعبة السياسية والعسكرية في قطاع غزة.

כך נראה כישלון אסטרטגי:

חמאס מכתיב את הכללים ולממשלה אין שום תכנית לפתרון הבעיה בעזה.



במקום להעביר “דמי הלבנת טרור" ישירות לחמאס, אפשר היה לדרוש כבר קודם להעביר את הכספים בדרכים אחרות. גם הפעם נתניהו מתיישר לפי הכללים שקובע יחיא סינוואר.



צפו: pic.twitter.com/JEeRGfMBJ8 — עמיר פרץ (@amirperetz) January 27, 2019

وأوضح بيرتس، الذي شغل منصب وزير الدفاع، إبان الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، صيف 2006، أن حركة حماس تملي قواعد اللعبة على بلاده، ولا يوجد لدى حكومة بلاده خطة جاهزة للتعاطي مع قطاع غزة.

وذكر عامير بيرتس أن كان من الأجدى لإسرائيل بدلا من تحويل "غسيل الأموال" المباشرة إلى حماس، المطالبة بنقل الأموال القطرية بطرق أخرى.

وأضاف عامير بيرتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، عضو الكنيست عن حزب "العمل" المعارض، ورئيس المعارضة الإسرائيلية الأسبق، أن نتنياهو يسير وراء مع القواعد التي وضعها يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة.