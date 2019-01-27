بعد حادث السيارة... الأمير البريطاني فيليب يعبر عن "أسفه الشديد"

وذكر الأمير في الخطاب المؤرخ 21 يناير/ كانون الثاني ونشرته صحيفة صنداي ميرور أنه يتمنى لإيما فيرويذر "الشفاء العاجل من تلك التجربة العصيبة"، وفقا لوكالة "رويترز".
ونجا الأمير من الحادث دون إصابات عندما انقلبت السيارة التي يقودها من طراز لاند روفر بعد اصطدامها بسيارة كيا كانت تقل فيرويذر في 17 يناير/ كانون الثاني قرب ضيعة ساندرينغهام في نورفوك بشرق بريطانيا.
وأصيبت فيرويذر (46 عاما) بكسر في المعصم فيما أصيبت قائدة السيارة التي كانت تحمل رضيعا يبلغ من العمر تسعة أشهر بجروح قطعية في الركبة.
وقال الأمير فيليب في الرسالة:"أود أن تعلمي أنني آسف بشدة بسبب الحادث الذي وقع في تقاطع بابينجلي".
ووصفت فيرويذر الرسالة بأنها "لمحة لطيفة".
وأضافت للصحيفة "إنها رسالة من الصعب كتابتها.. ليتسنى معرفة ما يمكن أن يكون مناسبا قوله دون التسبب بالمزيد من الانزعاج".
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