بعد حادث السيارة... الأمير البريطاني فيليب يعبر عن "أسفه الشديد"

عبر الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا عن "أسفه الشديد" في رسالة لامرأة تعرضت لإصابة في حادث وقع مع السيارة كان يقودها هذا الشهر.

وذكر الأمير في الخطاب المؤرخ 21 يناير/ كانون الثاني ونشرته صحيفة صنداي ميرور أنه يتمنى لإيما فيرويذر "الشفاء العاجل من تلك التجربة العصيبة"، وفقا لوكالة "رويترز".

© AFP 2018 / Pool/ Jonathan Utz الشرطة البريطانية تحذر زوج الملكة إليزابيث

ووقع الأمير الاعتذار قائلا "المخلص.. فيليب". وجاءت تلك الرسالة بعد تعرض العائلة المالكة لانتقادات حادة بسبب رد فعلها على الحادث. كما تلقى الأمير فيليب تحذيرا من الشرطة بسبب القيادة دون ربط حزام الأمان بعد يومين من الحادث.

ونجا الأمير من الحادث دون إصابات عندما انقلبت السيارة التي يقودها من طراز لاند روفر بعد اصطدامها بسيارة كيا كانت تقل فيرويذر في 17 يناير/ كانون الثاني قرب ضيعة ساندرينغهام في نورفوك بشرق بريطانيا.

وأصيبت فيرويذر (46 عاما) بكسر في المعصم فيما أصيبت قائدة السيارة التي كانت تحمل رضيعا يبلغ من العمر تسعة أشهر بجروح قطعية في الركبة.

وقال الأمير فيليب في الرسالة:"أود أن تعلمي أنني آسف بشدة بسبب الحادث الذي وقع في تقاطع بابينجلي".

ووصفت فيرويذر الرسالة بأنها "لمحة لطيفة".

وأضافت للصحيفة "إنها رسالة من الصعب كتابتها.. ليتسنى معرفة ما يمكن أن يكون مناسبا قوله دون التسبب بالمزيد من الانزعاج".