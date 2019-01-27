تهديدات بتسميم الأطعمة والأدوية في اليابان

© AP Photo / Eddie Mulholland "داعش" يهدد الأميرة كيت ميدلتون: نعلم ماذا تأكلين ويمكننا تسميمه

ووفقا لقناة "إن إتش كي وورلد" تلقت تلك الشركات الكبرى، ومن بينها شركات أدوية في طوكيو وأوساكا، وشركة أغذية في سابورو في شمال البلاد ظروف بريدية تحتوي على مسحوق أبيض ورسائل تطالب بدفع مبلغ 35 مليون وون كوري جنوبي ، أو حوالي 31 ألف من عملة البيتكوين.

ووعد المجهولون ببدء توزيع المنتجات المسمومة في حالة عدم اتنفيذ المطالب، مع مدة انذار تستمر حتى 22 شباط/ فبراير القادم، والذي يصادف يوم القطط في اليابان.

وبعد اجراء التحاليل المطلوبة أكد خبراء أن المسحوق الذي كان مرفقا برسائل التهديد هو بالفعل مسحوق السيانيد السام.

وتم ارسال جميع الرسائل من العاصمة طوكيو يوم الخميس الماضي، وتضمن بعضها توقيعا من قبل قادة طائفة "أوم شينريكيو"، الذين تم إعدامهم في عام 2018.

يذكر أن طائفة "أوم شينريكيو" هي طائفة دينية متطرفة محظورة في روسيا وفي بعض البلدان الأخرى، قام نشطاؤها برش غاز السارين في مترو الأنفاق في طوكيو راح ضحيته حوالي 27 شخصا، وتم تسميم أكثر من خمسة آلاف شخص، وبعضهم أصيب بالعمى.