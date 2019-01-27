نتنياهو : إسرائيل تعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن إسرائيل تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا.

وقال نتنياهو في تصريح مصور:

"تنضم إسرائيل إلى كل من الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية والدول الأوروبية في الاعتراف بالقيادة الجديدة لفنزويلا".

يذكر بأن زعيم المعارضة بفنزويلا خوان غوايدو نصب نفسه الأربعاء الماضي رئيسا بالوكالة، ليحصل بعدها بدقائق على اعتراف واشنطن به، وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.

وفي بيان نشره البيت الأبيض الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستستخدم كامل قوتها الاقتصادية والدبلوماسية للضغط من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا، داعيا الدول الغربية إلى الاعتراف ببغوايدو رئيسا بالوكالة للبلاد.

وأضاف ترامب في البيان "مستمرون في تحميل نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي المسؤولية المباشرة عن أي تهديد محتمل يضر بسلامة الشعب الفنزويلي".