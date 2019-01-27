"الدفاع الإثيوبية" تتخذ قرارا من أجل "سمعة القوات المسلحة"

وأعلن المدير التنفيذي للقوات المسلحة عبد الرحمن إسماعيل أنه سيتم تغيير الزي العسكري في التصميم واللون لأعضاء قوات الدفاع الإثيوبية، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وقال مسؤول مركز البحوث القائد تشوم غمتشو "بالرغم من أن ارتداء الزي العسكري يخص العسكريين فقط، إلا أنه لن لم تكن هناك مراقبة مشددة حتى لايرتديه أحد من المواطنين".
وأضاف تشوم غمتشو أنه يجب إزالة الزي الذي تم تغييره حتى لايرتديه أحد يشوه سمعة القوات المسلحة.
وأشار تشوم غمتشو إلى أن تغيير هذا الزي يساعد في حل مثل هذه المشاكل واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الأشخاص الذين يستخدمون الزي للأعمال الإجرامية.
ودعا تشوم غمتشو المواطنين إلى الوقوف بجانب الحكومة، وأن يدركوا أن الزي العسكري للعسكريين فقط ولا ينبغي لغيرهم ارتداؤه.
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