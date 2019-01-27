ترامب: جعلت أعضاء "الناتو" يدفعون أموالا أكثر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه جعل أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" يدفعون أموالا أكثر، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يحدث منذ سنوات.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد 27 يناير/ كانون الثاني الجاري: "الأمين العام لحلف " الناتو " ينس ستولتنبرغ، بدأ يفعل ذلك"، مضيفا: "بفضلي أصبح الحلف قادرا على جميع أموالا من أعضائه".

وتابع: "هذا الأمر لم يحدث من قبل، وشهدت السنوات الأخيرة تراجعا في حجم الأموال التي يحصل عليها الحلف من أعضائه".

وأوضح ترامب أن هذا الأمر يمكن أن يطلق عليه "تقاسم الأعباء"، مضيفا: "نحو مزيد من الاتحاد. الديمقراطيون ووسائل الإعلام الكاذبة يريدون تصوير الأمر بصورة عكسية".

وأقر مجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء 22 يناير، تشريعا يهدف إلى منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الانسحاب من حلف شمال الأطلسي "الناتو".

Jens Stoltenberg, NATO Secretary General, just stated that because of me NATO has been able to raise far more money than ever before from its members after many years of decline. It’s called burden sharing. Also, more united. Dems & Fake News like to portray the opposite! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2019

وشمل التشريع انتقاد ترامب بسبب هجومه المتتالي على التحالف الاستراتيجي "الناتو"، والاقتراحات، التي ربما تقود إلى الخروج منه.

وتم تمرير التشريع بأغلبية 357 صوتا، مقابل 22 صوتا، وكانت كل الأصوات الرافضة من الديمقراطيين.

وأبلغ ترامب مستشاريه عدة مرات خلال العام 2018 بأنه يريد الانسحاب من حلف الأطلسي، حسبما ذكر تقرير سابق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بينما يواصل توبيخه للشركاء في الحلف علنا لضعف إنفاقهم على الدفاع.