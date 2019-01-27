سفير واشنطن بإسرائيل يعلق على موقف تل أبيب مما يجري في فنزويلا

علق السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس فريدمان، على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن فنزويلا.

© REUTERS / Stringer رئيس فنزويلا يطالب الدول الأوروبية بالانسحاب من طلب الأيام الثمانية

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد 27 يناير / كانون الثاني الجاري، أن إسرائيل تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا.

وكتب فريدمان على حسابه الرسمي على "تويتر": "وقوف إسرائيل مع شعب فنزويلا وقوى الحرية والديمقراطية يستحق الشكر والتقدير".

وتنضم إسرائيل إلى كل من الولايات المتحدة وكندا ودول في أمريكا اللاتينية، ودول أوروبية في الاعتراف بالقيادة الجديدة لفنزويلا.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا، فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

Appreciation and kudos to the Government of Israel for standing with the people of Venezuela and the forces of freedom and democracy.https://t.co/jUcq4ZfEEA — David M. Friedman (@USAmbIsrael) January 27, 2019

وفي بيان نشره البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستستخدم كامل قوتها الاقتصادية والدبلوماسية للضغط من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا، داعيا الدول الغربية إلى الاعتراف ببغوايدو رئيسا بالوكالة للبلاد.

وأضاف ترامب في البيان: "مستمرون في تحميل نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي المسؤولية المباشرة عن أي تهديد محتمل يضر بسلامة الشعب الفنزويلي".

وأعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.