أردوغان: سحقنا رؤوس التنظيمات الإرهابية

وتابع الرئيس التركي، "على حدودنا مباشرة تُحرّض تنظيمات إرهابية لمهاجمة بلادنا ونحن بدورنا سحقنا رؤوس هذه التنظيمات في جرابلس والباب وعفرين"، حسب وكالة أنباء الأناضول.
يأتى حديث أردوغان بعد ما أعلنت ما تسمى "قوات تحرير عفرين" في فيديو مصور مقتل جندي تركي و3 من عناصر ما يدعى "الجيش الحر" في عمليتين منفصلتين.
ونفذت "قوات تحرير عفرين" عمليتين منفصلتين في كل من ناحية شيراوا ومنطقة إعزاز السوريتين قتل فيهما جندي تركي واحد و3 من عناصر "الجيش السوري الحر" التابع لتركيا.
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