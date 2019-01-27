أردوغان: سحقنا رؤوس التنظيمات الإرهابية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده سحقت رؤوس التنظيمات الإرهابية.

وتابع الرئيس التركي، "على حدودنا مباشرة تُحرّض تنظيمات إرهابية لمهاجمة بلادنا ونحن بدورنا سحقنا رؤوس هذه التنظيمات في جرابلس والباب وعفرين"، حسب وكالة أنباء الأناضول.

© REUTERS / UMIT BEKTAS أردوغان يكشف أمرا "يحتذي به العالم"

وتحدث أردوغان في كلمة ألقاها، خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، وأضاف "والآن نحن على أهبة الاستعداد"، مبينا أن العالم والمنطقة يمران من مرحلة حساسة.

يأتى حديث أردوغان بعد ما أعلنت ما تسمى "قوات تحرير عفرين" في فيديو مصور مقتل جندي تركي و3 من عناصر ما يدعى "الجيش الحر" في عمليتين منفصلتين.

ونفذت "قوات تحرير عفرين" عمليتين منفصلتين في كل من ناحية شيراوا ومنطقة إعزاز السوريتين قتل فيهما جندي تركي واحد و3 من عناصر "الجيش السوري الحر" التابع لتركيا.