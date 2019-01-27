ماكرون قلق من ظروف احتجاز غصن في اليابان

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ماكرون للصحفيين خلال زيارة إلى مصر "رأيت أن الاحتجاز كان طويلا للغاية وظروف الاحتجاز قاسية. قلت ذلك لرئيس الوزراء آبي في عدة مناسبات".
واستقال غصن من رئاسة شركة رينو الأسبوع الماضي، ولا يزال قيد الحبس في أعقاب اعتقاله في اليابان في نوفمبر/تشرين الثاني واتهامه بارتكاب مخالفات مالية.
غصن هو رجل أعمال يحمل الجنسيات البرازيلية والفرنسية واللبنانية، وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي "نيسان" اليابانية و"رينو" الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ميتسوبيشي" موتورز.
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