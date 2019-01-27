كيف علق ترامب على ذكرى المحرقة (صورة)

ويحيي اليوم العالمي للهولوكوست ذكرى مقتل ستة ملايين يهودي أوروبي في معسكرات النازيين.
وقامت القوات السوفيتية بتحرير المعتقلين في معسكر أوشفيتز للإبادة الجماعية في 27 يناير 1945.
ويحيي العالم اليوم ذكرى المحرقة اليهودية (هولوكوست) التي ذهب ضحيتها ملايين اليهود بسبب البطش النازي.
#HolocaustMemorialDayhttps://t.co/zBQjfUOdtj pic.twitter.com/hgTBGoECUU— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2019
وتحيي عدد من البرلمانات والمنظمات والدول ذكرى المحرقة، لاستخلاص العبر من سياسة الإبادة التي تعرض لها يهود أوروبا.
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