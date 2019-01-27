كيف علق ترامب على ذكرى المحرقة (صورة)

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة على حسابه على "تويتر"، في ذكرى المحرقة النازية، التي توافق اليوم الأحد 27 يناير/ كانون الثاني الجاري.

© REUTERS / AMMAR AWAD الأمير وليام يزور ضحايا المحرقة النازية في إسرائيل (صور)

ويظهر في الصورة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرينته ميلانيا، وابنته إيفانكا، بينما يقف بالقرب منهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرينته سارة.

ويحيي اليوم العالمي للهولوكوست ذكرى مقتل ستة ملايين يهودي أوروبي في معسكرات النازيين.

وقامت القوات السوفيتية بتحرير المعتقلين في معسكر أوشفيتز للإبادة الجماعية في 27 يناير 1945.

ويحيي العالم اليوم ذكرى المحرقة اليهودية (هولوكوست) التي ذهب ضحيتها ملايين اليهود بسبب البطش النازي.

وتحيي عدد من البرلمانات والمنظمات والدول ذكرى المحرقة، لاستخلاص العبر من سياسة الإبادة التي تعرض لها يهود أوروبا.