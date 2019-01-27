"داعش" يعلن مسؤوليته عن مقتل 30 جنديا في نيجيريا

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، إنه قتل 30 جنديا نيجيريا في هجوم شنه أمس السبت بقرية لوماني في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد.

وجاء إعلان التنظيم الإرهابي في بيان نشر بالوكالة الإعلامية التابعة له، بحسب "رويترز".

هذا ونفذ تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، الذي انشق عن جماعة بوكو حرام الإسلامية في عام 2016، عددا من الهجمات في شمال شرق نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية.

© AFP 2018 / SUNDAY AGHAEZE "لكمة قوية لتنظيم داعش"... الجيش النيجيري يشن هجوما ويطرده من بلده

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الجيش النيجيري ساني عثمان أن "الجيش قوم بحملة تطهير ومطاردة للإرهابين في ولاية بورنو بشمال البلاد".

يذكر أن ولاية بورنو تعتبر ساحة لعمليات قتل جماعي نفذها إرهابيو جماعة بوكو حرام عام 2015 عندما لقي مئات، وربما آلاف، الأشخاص حتفهم ودُمرت معظم البلدة.

وسيطرت بوكو حرام آنذاك على مساحات من الأراضي في شمال شرقي نيجيريا تقترب من مساحة بلجيكا لكنها تقهقرت بعد ذلك.

وشن تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا الذي انشق عن بوكو حرام عام 2016 عدة هجمات في الأسابيع الأخيرة مما أثار من جديد الجدل المتعلق بالأمن هناك. وفي ديسمبر/ كانون الأول، سيطر التنظيم الإرهابي في غرب أفريقيا على بلدة باجا النيجيرية، مقر قوات متعددة الجنسيات شكلتها نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر لقتال المتشددين، وفر أكثر من 30 ألف شخص.