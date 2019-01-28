هذا سخيف جدا... ترامب: خسرنا حوالي 19 مليار دولار في يناير فقط لهذا السبب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تكلفت ما يقرب من 19 مليار دولار في يناير فقط بسبب الهجرة غير الشرعية.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لم يبدأ شهر فبراير بعد، وبلغت تكلفة الهجرة غير الشرعية لهذا العام ما يقرب من 19 مليارا، وكانت تكلفة يوم الجمعة فقط أكثر من 603 مليون دولار".

وأضاف:

"لدينا على الأقل، أكثر من 25 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة، وليس 11 مليونا، كما أعلن لعدة سنوات".

وتابع، "سخيف جدا"!، مشيرا بالحروف الأولى إلى جهاز الأمن الداخلي الأمريكي (DHS).

We are not even into February and the cost of illegal immigration so far this year is $18,959,495,168. Cost Friday was $603,331,392. There are at least 25,772,342 illegal aliens, not the 11,000,000 that have been reported for years, in our Country. So ridiculous! DHS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2019

يشار أن ترامب يسعى إلى تشييد جدار على الحدود مع المكسيك لمنع الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

© REUTERS / Adrees Latif بالصور... مدينة ملاهي تحاكي الهجرة غير الشرعية في المكسيك

ويرى الرئيس الأمريكي أن "بدون الجدار الحدودي لن يكون هناك أمن قومي أمريكي"، وأن مستويات الجريمة وتجارة المخدرات سوف تنخفض بصورة كبيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسبب البند الخاص ببناء الجدار الحدودي مع المكسيك في أزمة بين ترامب والكونغرس، الذي يشكل الديمقراطيون الأغلبية فيه، وفي حين يصر ترامب على المضي قدما في بناء الجدار واعتماد 5.7 مليار دولار لبنائه، يرفض الديمقراطيون هذا البند، مما أدى إلى دخول الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأعلن ترامب، يوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع لإعادة عمل الحكومة الأمريكية حتى 15 فبراير/ شباط، مشيرا أن لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستجتمع لمناقشة احتياجات أمن الحدود في البلاد.

فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أمس السبت، إن ترامب، يعتزم البدء في بناء الجدار الحدودي بعد انقضاء فترة الميزانية المؤقتة بغض النظر عن موقف الديمقراطيين.