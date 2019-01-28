أستراليا تعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

وجاء في بيان وزارة الخارجية، أن "أستراليا تعترف وتدعم رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان غوايدو لتولي منصب الرئيس مؤقتا، وفقا للدستور الفنزويلي إلى حين إجراء انتخابات".
وأضاف البيان: "ندعو جميع الأطراف لحل الأزمة بشكل سلمي، بما يشمل العودة إلى الديمقراطية واحترام سيادة القانون ودعم حقوق الإنسان".
وكانت احتجاجات قد بدأت يوم الأربعاء الماضي في كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو.
وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيس مؤقتا للبلاد.
واعترفت الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراجواي، بيرو، جورجيا، ألبانيا وعدد من الدول الأخرى، بوضع غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.
كما أعلنت المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام.
وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.
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