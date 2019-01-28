شبه الجزيرة الكورية تتوحد في الذكرى المئوية للانتفاضة ضد اليابان

أعلن منظمو "الحركة من أجل سلسلة بشرية "ّي إم زي"، اليوم الإثنين، أن سلسلة بشرية ستشكل على امتداد المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، بطول 500 كيلومتر، في 27 نيسان / أبريل، في كوريا الجنوبية، كدليل على الرغبة بالسلام مع كوريا الشمالية.

طوكيو-سبوتنيك. ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن هذا الحدث قد تم تحديده في الذكرى المئوية للانتفاضة المناهضة لليابان، والتي يحتفل بها جميع الكوريين في الجنوب والشمال.

ويتفق منظموها الآن مع الشرطة وجهاز الأمن من أجل أن يصطف الناس في سلسلة بشرية حية، من مدينة إنتشون في غرب البلاد إلى مقاطعة كوسون على الساحل الشرقي.

ويتوقع منظمو: "الحركة من أجل سلسلة بشرية "ّي إم زي" جذب 500 ألف شخص للمشاركة في العمل، وسيتوجب على كل مشارك دفع 10 آلاف وون (حوالي 10 دولارات).

ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة التنظيمية للفعالية، تشون سي ايل، قوله: "على الرغم من أن 500 ألف شخص كثير، سنكون قادرين على القيام بهذا العمل، كما كان مخططا له منذ فترة طويلة"، مشيراً إلى أنه يمكن للراغبين المشاركة في ذلك، بما فيهم الأطفال.

ويتزايد الحراك الدبلوماسي في الفترة الأخيرة، بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، ويذكر أن لقاء القمة بين الكوريتين الذي عقد في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، يعد الثالث خلال2018.

ووقع الرئيسان على بيان مشترك، في حين وقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سون يونغ مو، ووزير القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشمالية غوان تشول، اتفاقا في المجال العسكري، يقضي بوقف تدريبات المدفعية واسعة النطاق والطيران العسكري بالقرب من المنطقة

المنزوعة السلاح الفاصلة بين الدولتين من أجل تهدئة الأوضاع ومنع وقوع حوادث غير ملائمة وضارة بتحسين علاقات الجارتين.